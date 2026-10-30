Con el 2027 en la mira, Kicillof busca hacerse fuerte en Mendoza: quién es la referente clave que estará en la UNCuyo

A falta de un año para las elecciones nacionales, Axel Kicillof busca ganar presencia en Mendoza. En ese sentido, si bien la provincia está marcada como una de las próximas escalas del actual gobernador de Buenos Aires, la llegada de su campaña se anticipará con el arribo de una de las principales referentes vinculadas al mandatario bonaerense: Victoria Montenegro.

La nieta restituida y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que encabeza Kicillof, cumplirá una agenda de dos jornadas este viernes y sábado. En ese marco, tendrá encuentros con organizaciones y militantes que promueven la candidatura presidencial de Kicillof, reuniones con autoridades universitarias y organismos de derechos humanos, además de la presentación de su libro “Hasta ser Victoria”, en la UNCuyo.

Foto: Instagram @victoriamontenegro76

La agenda de Victoria Montenegro en Mendoza

La primera actividad será en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, donde Montenegro será recibida por autoridades de la institución y presentará su libro, donde relata el proceso que le permitió recuperar su identidad a partir del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.

Por la tarde participará del tercer encuentro del ciclo “Reflexiones a 50 años del Golpe. Rupturas y continuidades”, organizado por la FUPE y el Nodo por la Identidad Mendoza en el Espacio Ex D2. Allí, Montenegro integrará el panel “Políticas de memoria: reparación y recuperación. Identidad, derecho irrenunciable”, junto a Claudia Domínguez Castro, nieta restituida y referente del Nodo, y Sacha Kun Sabó, rector de la FUPE.

El sábado, la actividad se trasladará a Lavalle. En el salón Sebastián Moro del barrio Túpac Amaru, en Villa Tulumaya, presentará nuevamente su libro, esta vez junto a Nélida Rojas, presidenta del Frente Grande de Mendoza. Luego encabezará un encuentro con la militancia del Movimiento Derecho al Futuro.

La visita se inscribe en el recorrido que Montenegro realiza por distintas provincias para fortalecer el espacio político de Kicillof y posicionarlo como una alternativa al gobierno de Javier Milei. La semana pasada, la dirigente estuvo en Misiones.

Quién es Victoria Montenegro

Montenegro tiene una extensa trayectoria en el campo de los derechos humanos. Fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2017 y 2025 y es nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.

Durante 2026 asumió un papel central en la expansión federal del Movimiento Derecho al Futuro. En San Juan encabezó el primer gran encuentro del espacio y luego recorrió San Luis, el conurbano bonaerense y Misiones, antes de su llegada a Mendoza.