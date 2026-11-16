Search
Instagram Facebook Twitter
126682-1-900x1200
orgullo

Con dos tunuyaninos: Mendoza se consagró campeón de vóley en los Juegos Binacionales

Con dos triunfos, la delegación local se quedó con el oro en masculino y femenino y cerró una participación histórica ante su gente.

Mendoza vivió una jornada inolvidable en los Juegos Binacionales. En el cierre del vóley, la selección local ganó las dos finales por 3-1 y se consagró campeona en ambas ramas, en un torneo que terminó con la provincia en lo más alto del podio.

Durante el fin de semana, los chicos se impusieron por 3-1, esta vez ante San Juan, para completar el doblete y desatar el festejo en el Club Pacífico.

Mendoza mostró solidez en la recepción, efectividad en ataque y una defensa que fue la base de su campaña. En los pasajes más parejos, el equipo mantuvo la calma y supo cerrar los sets para quedarse con el título.

Contando además con la presencia de dos jugadores oriundos del departamento y del equipo de Tunuyán, estamos hablando de Agustín Ríos y Martino López, jóvenes que vienen dando de que hablar en este deporte en equipo.

ETIQUETAS:

juegos binacionalesTunuyánvóleyCampeóntunuyaninos

+ Noticias

orgullo

Con dos tunuyaninos: Mendoza se consagró campeón de vóley en los Juegos Binacionales

Por: Redacción NDI

Debate

Diputados: LLA pidió una sesión para tratar la ley sobre Malvinas y la Reforma del Banco Central

Por: Redacción NDI

Recalculando

“Temor al kirchnerismo”: la explicación de Luis Caputo de por qué no llegan “los mejores 18 meses de la historia”

Por: Redacción NDI

Sondeo

Encuesta electoral: empate en primera vuelta y una diferencia llamativa en el balotaje

Por: Redacción NDI

Ruta Nacional 143

Aparatoso accidente en San Carlos: dos mujeres terminaron en el hospital tras volcar en la ruta

Por: Redacción NDI

Accidente fatal

Tragedia en San Martín: una mujer de 32 años murió tras ser atropellada

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter