Con dos tunuyaninos: Mendoza se consagró campeón de vóley en los Juegos Binacionales

Mendoza vivió una jornada inolvidable en los Juegos Binacionales. En el cierre del vóley, la selección local ganó las dos finales por 3-1 y se consagró campeona en ambas ramas, en un torneo que terminó con la provincia en lo más alto del podio.

Durante el fin de semana, los chicos se impusieron por 3-1, esta vez ante San Juan, para completar el doblete y desatar el festejo en el Club Pacífico.

Mendoza mostró solidez en la recepción, efectividad en ataque y una defensa que fue la base de su campaña. En los pasajes más parejos, el equipo mantuvo la calma y supo cerrar los sets para quedarse con el título.

Contando además con la presencia de dos jugadores oriundos del departamento y del equipo de Tunuyán, estamos hablando de Agustín Ríos y Martino López, jóvenes que vienen dando de que hablar en este deporte en equipo.