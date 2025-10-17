Con dos actos separados, el peronismo mendocino se moviliza por el Día de la Lealtad

El Partido Justicialista (PJ) de Mendoza conmemora este viernes el Día de la Lealtad Peronista con un evento central que congregará a toda la lista de candidatos del frente Fuerza Justicialista Mendoza de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

La cúpula del PJ provincial y principal postulante a diputado nacional, Emir Félix, será el encargado de convocar a la dirigencia y a los militantes de toda la provincia. No obstante, fuentes cercanas a Félix precisaron a este medio que el encuentro “no tiene carácter de acto de cierre de campaña”, reservándose esa actividad para la semana entrante.

El festejo se llevará a cabo en el Centro Social y Recreativo Rodeo del Medio, en el Este de Maipú, a las 20 horas. El intendente local y actual candidato, Matías Stevanato, actuará como anfitrión. La elección del punto geográfico resulta estratégica, ya que es accesible para otros jefes comunales que integran la boleta de aspirantes al Congreso, como Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz), según señala diario Los Andes.

La abogada Marisa Uceda, referente de La Cámpora y segunda en la lista de diputados nacionales, también estará presente, asegurando así la participación de los sectores más relevantes del peronismo mendocino en esta jornada que una fuente de la conducción definió como “un momento de encuentro de los compañeros y compañeras, que a esta altura ya es una tradición”.

El llamado a participar es abierto, y la invitación fue extendida a todas las bases departamentales. La dirigencia subrayó la importancia de la presencia sindical: “están invitados todos los gremios y organizaciones sindicales, que sin ellos no hubiese habido 17 de octubre”. En ese marco, se confirmó la asistencia de la CGT Regional Mendoza, liderada por Ricardo Letard y Luis Márquez.

No todas las agrupaciones gremiales afines al peronismo se unirán al acto oficial. La CTA de los Trabajadores, bajo la conducción de Gustavo Correa, confirmó que no recibió una invitación formal del PJ y organizará su propia conmemoración en la sede del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), coincidiendo en el mismo horario que el encuentro en Maipú.

El cartel de la convocatoria, titulado “Lealtad es sumar fuerzas”, incluye la figura del gobernador de la Provincia de Buenos Aires junto a íconos como Juan y Eva Perón, Néstor y Cristina Kirchner, y Hebe de Bonafini. Correa llega a este evento fortalecido por su reciente triunfo en las elecciones del SUTE, donde el “Frente por la Escuela Pública” (que unió a las principales líneas peronistas) se impuso en los 18 departamentos, derrotando a la docente Cristina Raso, vinculada al sector del operador Carlos Ciurca y el “grupo de los intendentes” que comanda el PJ.