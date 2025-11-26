Con decisiones y cambios clave, la FIFA dio a conocer cómo quedaron integrados los Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Cada vez falta menos para la cita máxima del fútbol a nivel global, esa que hace que todo se paralice: el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Con la cuenta regresiva ya activada, y con el sorteo de los grupos a la vuelta de la esquina, la FIFA dio a conocer cómo estarán integrados los cuatro bombos.

Como ya es habitual, el próximo 5 de diciembre cuando comience a girar el bolillero en Washington, en el Bombo 1 estarán ubicados los cabezas de serie. Los integrantes serán Argentina -vigente campeona del mundo-, los países anfitriones –Estados Unidos, Canadá y México– y las potencias mejor ubicadas en el ranking FIFA: Francia, España, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Ya en el Bombo 2 aparecen seleccionados que representan una seria amenaza para los cabezas de serie: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

El Bombo 3 está integrado por selecciones que han mostrado un claro crecimiento en los últimos años, y que podrían ser de las grandes sorpresas del certamen: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Finalmente, está el Bombo 4. Aquí están los seleccionados -a priori- más débiles y aquellos que lleguen por la vía del repechaje. De momento, están confirmados Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

Decisiones fuertes y cambios clave

Cabe destacar que una de las determinaciones más trascendentes que tomó FIFA fue la de que los países que lleguen al Mundial tras superar las instancias de repechaje integrarán el Bombo 4. Si bien se especuló con que, debido a la presencia de seleccionados históricamente fuertes -como Italia-, los ganadores de la fase de repesca pudieran acceder al Bombo 2, esto quedó descartado.

Por otro lado, un importante anuncio es que los seleccionados ubicados en los primeros cuatro lugares del ránking FIFA no podrán cruzarse entre sí hasta la instancia de semifinales. Esto se decidió para “garantizar un equilibrio competitivo”.