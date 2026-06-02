Con cientos de participantes: Tunuyán celebró una nueva edición de la Rural Bike

Este fin de semana cientos de ciclistas de la región se dieron cita este domingo en el departamento para disputar la 21° edición del Rural Bike. El evento de MTB con distintas categorías, fue organizado por UCO Eventos Deportivos y auspiciado por la Municipalidad de Tunuyán.

Desde el distrito La Pintada, la jornada ofreció tres recorridos para todos los niveles: 70K, 35K y 25K, atravesando paisajes de postal únicos de la precordillera mendocina. Viñedos, frutales, caminos de tierra y vistas imponentes de la cordillera fueron el escenario natural que hizo de esta carrera una experiencia única.

En Damas General, el podio fue para Belén Schiaroli, que se llevó el primer puesto, seguida por Mariana Benegas en segundo lugar y Ana Rodríguez cerrando el podio en tercera posición. En la rama Varones General, Victor García cruzó la meta primero, con Emanuel Salarial en la segunda posición y Federico Ambrosi completando un merecido tercer lugar.

En la categoría Varones Elite, Federico Ambrossi se consagró campeón con un tiempo de 2:17:35, seguido de cerca por Eduardo Mendez y Alejandro Rodriguez en una definición que mantuvo al público en vilo. En Damas Elite, Teresa Gomez se llevó el primer lugar con un tiempo de 2:53:44, demostrando nivel y determinación en cada kilómetro.

Entre los más veloces del día, Mateo Cisterna dominó el Cicloturismo Varones (1:00:57) y Mariela Basile hizo lo propio en el Cicloturismo Damas (1:13:33).