tiempo
Con cielo cubierto, así estará el tiempo este domingo en Mendoza

Llega el segundo día del fin de semana largo en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 30 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 34 grados en una jornada mayormente soleada.

El martes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 35 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

