Con canciones, danzas y arte, estudiantes mendocinos celebraron la cultura china

Estudiantes mendocinos que aprenden chino mandarín participaron de la décima edición de la Semana de la Cultura China, un encuentro que reúne propuestas educativas, artísticas y culturales para fortalecer los vínculos entre Argentina y el país asiático.

La actividad se desarrolló en el marco de la programación organizada por la Universidad de Congreso y el Instituto Confucio, que se extiende del 13 al 17 de octubre con entrada libre y gratuita. Durante la jornada del miércoles, los alumnos compartieron sus conocimientos a través de distintas presentaciones y recibieron un reconocimiento por su participación en el programa educativo.

El encuentro contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE), representantes diplomáticos y referentes de instituciones educativas y universitarias de ambos países.

Foto: cortesía Prensa Gobierno de Mendoza

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de estudiantes de distintos departamentos de Mendoza que forman parte del Programa de Enseñanza de Chino Mandarín. Los alumnos participaron con canciones en chino, diálogos, danzas, pinturas, trabalenguas, proverbios y un desfile de trajes típicos.

Las actividades permitieron mostrar los conocimientos adquiridos durante los cursos y acercar al público diferentes expresiones de la cultura china. A través del idioma y el arte, los estudiantes compartieron el resultado del trabajo realizado junto con sus docentes y comunidades educativas.

Durante la actividad también se destacó el crecimiento del Programa de Enseñanza de Chino Mandarín, una iniciativa que comenzó en 2025 con 35 estudiantes y que actualmente reúne a aproximadamente 500 participantes entre alumnos de nivel primario y secundario y docentes de distintos departamentos de Mendoza.

La décima edición de la Semana de la Cultura China continuará hasta el sábado 17 de octubre con una programación gratuita que incluye encuentros académicos, propuestas artísticas, actividades vinculadas con la ciencia, la salud y la educación, además de presentaciones musicales.