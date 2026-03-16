Con aviones, globos y espectáculos: así conmemoró Tupungato el Día de la Mujer en una noche llena de sorpresas

Después de haber sido reprogramada por las condiciones climáticas del pasado 8 de marzo, Tupungato finalmente celebró el Día Internacional de la Mujer con una jornada cultural y recreativa que reunió a vecinos, vecinas y familias en la Explanada Municipal.

El evento se realizó durante la tarde noche del sábado y tuvo como objetivo visibilizar el rol de las mujeres en la comunidad y generar un espacio de encuentro y reflexión, combinando espectáculos artísticos, actividades recreativas y sorteos con premios aportados por comerciantes y emprendedores locales.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue el sobrevuelo de tres aviones del Aero Club Tupungato que lanzaron globos rosados con sorpresas en su interior, un gesto simbólico que sorprendió a quienes participaban del encuentro.

La actividad fue organizada por el área de Género, Diversidad y Masculinidad del municipio (dependencia encargada de promover políticas de igualdad y concientización). Antes del inicio de los espectáculos, la coordinadora del área, Aisha Loreley Quiroga, brindó unas palabras alusivas a la fecha, y luego se realizó una charla de reflexión sobre el significado del 8M a cargo de la psicóloga social Sandra Martínez (quien abordó el lugar de las mujeres dentro de la sociedad actual).

Feria, gastronomía y emprendedores

En paralelo al evento central, sobre la avenida Belgrano se desarrolló el tradicional Paseo Peatonal, donde locales gastronómicos instalaron mesas y pequeños escenarios sobre la calle para recibir al público que se acercó a disfrutar de una merienda o cena al aire libre.

Entre los puestos también se instalaron artesanos, emprendedores y emprendedoras de Tupungato que expusieron y comercializaron sus productos, en una propuesta que buscó impulsar la economía local y dar visibilidad al trabajo independiente del departamento.

Además, comercios y emprendimientos colaboraron con premios para los sorteos, entre los que hubo vouchers, vinos, accesorios, piezas de cerámica, cajas de golosinas y distintos regalos sorpresa.

Shows y talento local sobre el escenario

El escenario principal estuvo ocupado por los talleres culturales municipales, que ofrecieron una serie de presentaciones artísticas.

La apertura estuvo a cargo del grupo de Zumba (integrado por niñas y adultas) que presentó coreografías llenas de energía, seguido por el taller de Canto que interpretó distintas canciones con presentaciones grupales e individuales.

Entre los momentos destacados se escucharon versiones de “Mujeres del Mundo”, “Creo” de Natalia Jiménez y “Agua, Fuego, Tierra y Viento” popularizada por Mercedes Sosa y Soledad, además de interpretaciones de jóvenes artistas locales.

Luego fue el turno del Ballet de Ciudad (que presentó danzas tradicionales cuyanas y del litoral), mientras que el cierre artístico estuvo a cargo del grupo de ritmos urbanos The Star Factory (que reunió a más de 30 bailarinas en escena) con una puesta coreográfica de alto impacto.

La celebración contó también con la presencia de la Reina Departamental de la Vendimia 2026, Micaela Galdame, y su virreina Delfina Cuello, quienes acompañaron el evento junto a la comunidad.

Al finalizar la jornada, la coordinadora Aisha Quiroga agradeció a todas las personas que participaron del encuentro y destacó especialmente el aporte cotidiano de las mujeres tupungatinas en cada ámbito de la vida social.