Con aval del SUTE: la DGE dará una licencia especial a docentes para realizarse controles oncológicos

Los docentes de Mendoza contarán desde el 1 de noviembre con una licencia preventiva destinada a facilitar la realización de estudios médicos para la detección temprana de enfermedades oncológicas. La medida alcanzará a trabajadores titulares y suplentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

La iniciativa fue acordada en la mesa técnica paritaria de salud laboral entre el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), el Ministerio de Salud y Deportes y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

El objetivo es promover los controles preventivos y facilitar el acceso a estudios médicos que permitan detectar posibles enfermedades en etapas tempranas. Entre las prácticas contempladas se encuentran los controles vinculados con la detección de afecciones de próstata, mama, cuello uterino y ovario.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que el uso de esta licencia no implicará descuentos en el Ítem Aula ni afectará el presentismo o la dedicación docente. De esta manera, se busca evitar que las obligaciones laborales o el temor a perder componentes salariales se conviertan en un obstáculo para realizarse estudios médicos.

Cómo se tramitará la licencia

El procedimiento será completamente digital y se gestionará a través del sistema Gestión Educativa Integral (GEI), mediante el código 92-1.

Para acceder al beneficio, los docentes deberán cargar el certificado médico y el comprobante del estudio realizado. La documentación será evaluada por el Servicio de Salud Laboral de la Dirección General de Escuelas.

Además, el sistema permitirá realizar consultas por videollamada, una alternativa que apunta a reducir traslados y facilitar las gestiones de quienes trabajan o viven en departamentos alejados de los principales centros urbanos.

La implementación tendrá una etapa inicial de prueba de 90 días. Durante ese período, las autoridades evaluarán el funcionamiento del mecanismo junto con la Contaduría General de la Provincia.

Según indicaron las autoridades, la nueva licencia se incorpora a las herramientas de salud laboral del sistema educativo mendocino y busca facilitar que los controles preventivos formen parte de la atención sanitaria de los trabajadores de la educación.

Su alcance y funcionamiento durante los primeros meses permitirán evaluar cómo se aplica el beneficio y si contribuye a mejorar el acceso efectivo a los estudios de detección temprana.