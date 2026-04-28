Con aval del Senado, se confirmó quién dirigirá el EMOP en Mendoza

El Senado realizó una nueva Sesión de Acuerdo con el objetivo de dar tratamiento final a las propuestas destinadas a cubrir cargos jerárquicos en el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP). Mediante el sistema de votación secreta, los legisladores ratificaron la designación de Agustina Llaver como directora presidenta del organismo.

La funcionaria, que ya se desempeñaba de forma interina, obtuvo el respaldo necesario para profundizar un plan de gestión basado en la modernización tecnológica y el control estricto del servicio de transporte mediante sistemas de geolocalización y trazabilidad digital.

De igual manera, el recinto prestó acuerdo para las vocalías del directorio del EMOP, confirmando a Lucas Adrián Quesada y a Jorge Alberto López en sus respectivos cargos. Durante el proceso previo de audiencia pública, ambos candidatos habían cosechado un número significativo de adhesiones, destacándose la trayectoria política de Quesada y el perfil técnico-económico de López.

Con estas designaciones, el Gobierno completa la cúpula del ente regulador.

Nuevas designaciones para el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa

La sesión de acuerdo incluyó también la votación de pliegos para ocupar vacantes estratégicas en el ámbito del Poder Judicial, con especial foco en la zona sur de la provincia. De esa manera se designará a Facundo Martín Rodríguez como Defensor Penal de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial. El abogado, con una extensa carrera en el Ministerio Público de la Defensa en San Rafael, llega al cargo con el aval de su experiencia en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad.

En la misma instancia, se ratificó la postulación de María Victoria Sala como Fiscal de Instrucción y Penal de Menores en Malargüe. La aprobación de su pliego consolida la estructura judicial en el sur mendocino, donde Sala ya venía cumpliendo funciones de manera interina.

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