El Club Sportivo La Consulta inauguró la nueva iluminación LED de su cancha de fútbol, una mejora que permitirá optimizar las condiciones para la práctica deportiva y ofrecer un espacio mejor equipado para jugadores, entrenadores y toda la comunidad.

El acto contó con la presencia del subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, y del director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar, quienes acompañaron al presidente de la institución, Eduardo Paravani, y a integrantes del club en este importante acontecimiento.

La renovación del sistema de iluminación se concretó con el apoyo económico del Gobierno de Mendoza, que viene acompañando al Sportivo La Consulta en distintas oportunidades, como parte de una política de fortalecimiento de las instituciones deportivas de toda la provincia.

La incorporación de tecnología LED representa además un avance en términos de eficiencia energética. Se trata de luminarias de bajo consumo que permiten optimizar el uso de la electricidad, reducir los costos de funcionamiento y contribuir a un uso más responsable de los recursos.

Por su parte, el presidente del club, Eduardo Paravani, expresó su agradecimiento por el acompañamiento del Gobierno provincial y valoró especialmente la presencia de las autoridades en la institución. Destacó la importancia de que los funcionarios se acerquen a los clubes, conozcan sus realidades y puedan escuchar directamente a quienes trabajan diariamente para sostenerlos y hacerlos crecer.