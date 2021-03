Trabajadores de diferentes bodegas del Valle de Uco informaron a NDI que a partir de las 00 de este martes, se retiraron de las bodegas, para dar lugar al reclamo. Por otro lado, en algunos establecimientos vitivinícolas se registran manifestaciones.

Tras el rechazo a la oferta de los grandes bodegueros de un aumento del 30 %, los trabajadores vitivinícolas paran este martes y miércoles. Denuncian que los empresarios aumentaron las exportaciones y ganaron millones aún durante la pandemia pero les niegan el aumento salarial que reclaman.

Convocado por Foeva (federación nacional que nuclea a todos los sindicatos departamentales y provinciales), las y los trabajadores vitivinícolas realizarán un paro de 48 hs este martes y miércoles en el marco de las negociaciones paritarias del sector.

El reclamo

La medida fue ratificada tras el rechazo a la oferta salarial de los grandes bodegueros de un aumento del 30 % en cuotas. Delegados de base de bodegas denuncian que el aumento propuesto por las empresas no llega ni a cubrir lo perdido frente a la inflación en 2020, por lo que aceptar una oferta así sería pulverizar el salario de miles de trabajadores y trabajadoras.

Mientras los grandes bodegueros siguieron ganando millones durante la pandemia e incluso aumentaron las exportaciones (con el aval del Gobierno nacional que declaró esenciales a los trabajadores vitivinícolas para garantizarle a los bodegueros continuar con la cosecha en el peor momento de la pandemia el año pasado), el salario de un trabajador de bodega apenas llega a $ 28.000, mientras que la Canasta Básica estipulada en Mendoza es de $ 54.000.

En el caso de de las y los trabajadores de viña, los sueldos son aún mas bajos. Mientras que trabajan a la intemperie, bajo el sol en verano y con el frío del invierno, el salario inicial de un obrero de viña es de $ 27.000. Una verdadera burla por parte de empresarios que facturan millones de dólares en exportaciones

La bronca viene creciendo desde abajo, desde las propias bodegas, donde las y los trabajadores no sólo exigen un salario acorde a la Canasta Básica, sino que también exigen elementos de trabajo y de seguridad sanitaria que muchas veces las bodegas no proveen. Una movilización de trabajadores autoconvocados en Mendoza, San Rafael y Salta exigió la semana pasada que la federación pusiera fecha al paro discutido en plenarios. Las y los trabajadores autoconvocados también exigen que el paro sea activo, con cortes en las puertas de las bodegas y con movilización, y no «dominguero», como propone la conducción del sindicato. Para ello, se vienen organizando en distintas bodegas de la provincia trabajadores y delegados para darle ese carácter a la medida.