Con alertas por Zonda: cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 34 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de Viento Zonda.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 27 grados en una jornada mayormente soleado.