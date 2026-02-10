Search
Instagram Facebook Twitter
soleado
servicio meteorológico

Con alertas por Zonda: cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 34 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de Viento Zonda.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 27 grados en una jornada mayormente soleado.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Con alertas por Zonda: cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Por: Redacción NDI

PRIMERA DIVISIÓN

Imparable: Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Río Cuarto y sigue con su andar perfecto

Por: Lucian Astudillo

Salto inicial al 2026

El Torneo Vendimia de básquet abre la temporada en formato 3×3

Por: Agustin Zamora

Debate en Diputados

La reforma laboral bajo la lupa: especialistas alertaron sobre los derechos en riesgo

Por: María Orozco

Fórmula 1

Franco Colapinto y Alpine recibieron una noticia que los alivia: ¿cuál?

Por: Lucian Astudillo

Mercado cambiario

El BCRA aprovechó la baja del dólar y adquirió US$176 millones

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter