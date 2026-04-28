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Con alertas por Zonda: cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 22 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 3 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de viento Zonda.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 25 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 23 grados en una jornada soleada.

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