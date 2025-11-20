Search
Con alertas por Zonda: cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 33 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la entrada de Viento Zonda.

Cómo continuará el tiempo

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el sábado el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 31 grados en una jornada mayormente soleada.

