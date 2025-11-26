Search
Instagram Facebook Twitter
nublado
servicio meteorológico

Con alertas por tormentas: cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 35 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 34 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 31 grados en una jornada mayormente nublada.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Con alertas por tormentas: cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Por: Redacción NDI

A TRAVÉS DE LA DGI

El Gobierno denunció por lavado de dinero a una financiera fuertemente vinculada al “Chiqui” Tapia

Por: Lucian Astudillo

CUENTA REGRESIVA

Con decisiones y cambios clave, la FIFA dio a conocer cómo quedaron integrados los Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Por: Lucian Astudillo

REESTRUCTURACIÓN

Patricia Bullrich hizo un importante anuncio que impacta directamente en Migraciones: ¿de qué se trata?

Por: Lucian Astudillo

Plaga en viñedos

Comenzó el segundo período de control contra la Lobesia botrana: ¿Qué ocurre en el Valle de Uco?

Por: María Orozco

DATOS OFICIALES

Según el INDEC, la actividad económica creció en septiembre

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter