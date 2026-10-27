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Servicio meteorológico

Con alertas por posibles tormentas: cómo seguirá el tiempo este martes en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continúa el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma aumentará y dará una máxima de 22 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 9 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 24 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura aumentaría y daría una máxima de 26 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.

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