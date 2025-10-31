Con alertas por lluvia y viento: así estará el tiempo el último día de octubre

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 27 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 10 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles lluvias y vientos intensos.

Cómo continuará el tiempo

Para el sábado el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 23 grados en una jornada mayormente nublada y con posibles tormentas.

El domingo la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 28 grados a lo largo de un día mayormente soleado.