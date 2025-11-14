Search



Con alertas por lluvia: cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza

Se empieza a cerrar la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 30 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 17 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas con posible caída de granizo.

Cómo continuará el tiempo

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 32 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 26 grados en una jornada mayormente soleada.





