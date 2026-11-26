Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 28 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 12 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia se mantiene con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El viernes y sábado la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 35 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 35 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.