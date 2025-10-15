Search
Con alerta por Zonda: así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 31 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles ráfagas de viento Zonda.

Cómo continuará el tiempo

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma disminuiría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 25 grados en una jornada mayormente nublada.

