carnaval1
servicio meteorológico

Con alerta por tormentas: así estará el tiempo este lunes de Carnaval en Mendoza

Sigue corriendo el fin de semana largo en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 33 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El martes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 35 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 30 grados en una jornada mayormente soleada.

climapronósticoMendoza

