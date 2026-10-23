Con alerta por lluvias y una caída en la temperatura, así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 17 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 10 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El sábado la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 12 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 16 grados en una jornada con cielo mayormente despejado.