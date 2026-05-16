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Con alerta por lluvias y posibles nevadas: cómo estará el tiempo este sábado en Mendoza

Arranca el fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo muy frío en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará drásticamente y dará una máxima de 9 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -2 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas y nevadas.

Cómo continuará el tiempo

El domingo la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 14 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 15 grados en una jornada nublada.

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