Search
Instagram Facebook Twitter
soleado
servicio meteorológico

Con alerta por lluvias: cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subiría y dará una máxima de 31 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 26 grados en una jornada mayormente soleada.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 31 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles tormentas.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Con alerta por lluvias: cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Por: Redacción NDI

Inmortalizó una escena

Murió Roberto Cejas, el hombre que llevó en andas a Diego Maradona en México 86

Por: Agustin Zamora

LLEGAN A LA PROVINCIA

Luis Petri anunció que “los Granaderos vuelven a Mendoza”: ¿dónde estará el destacamento?

Por: Lucian Astudillo

CONSEJO DE MAYO

Desde Casa Rosada, Alfredo Cornejo aseguró que “sin reformas estructurales, Argentina no va a crecer”

Por: Lucian Astudillo

LEGISLATURA DE MENDOZA

Rodolfo Montero presentó en la Legislatura el presupuesto 2026 para el Ministerio de Salud y Deportes

Por: Lucian Astudillo

DEUDA SOBERANA

“Deuda por Educación”: ¿qué significa la recompra de deuda soberana anunciada por el Gobierno?

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter