lluvia
servicio meteorológico

Con alerta por lluvias: cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 27 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 26 grados en una jornada mayormente nublada.

El sábado la temperatura llegaría sin cambios, pues la misma se mantendría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

servicio meteorológico

Con alerta por lluvias: cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

Por: Redacción NDI

