Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
Servicio meteorológico

Con alerta por lluvias: así estará el tiempo este lunes 16 de noviembre en Mendoza

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo muy cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 25 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el martes y miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 26 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 25 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

Servicio meteorológico

Con alerta por lluvias: así estará el tiempo este lunes 16 de noviembre en Mendoza

Por: Redacción NDI

Historia

Córdoba, la tierra prometida de las grandes alegrías del fútbol mendocino

Por: Agustin Zamora

Primera Nacional

Godoy Cruz le ganó a Tristán Suárez, es el nuevo campeón y vuelve a la Liga Profesional

Por: Agustin Zamora

Qué le pasó

Cómo se encuentra Nahuel Galardi tras la agresión recibida en cancha de Deportivo Madryn

Por: Agustin Zamora

Cristo Redentor

Los deslizamientos de barro y piedras ya empezaron a complicar el paso a Chile

Por: Redacción NDI

tiempo de locos

Pronosticaron tormentas, granizo y zonda en distintos sectores de Mendoza: qué pasa en el Valle de Uco

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter