Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
servicio meteorológico

Con alerta por lluvia: cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza

Se empieza a cerrar la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 23 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 9 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 19 grados a lo largo de un día mayormente soleado

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 25 grados en una jornada mayormente soleada.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Con alerta por lluvia: cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza

Por: Redacción NDI

camino a las urnas

Carla Farias desde el Frente Verde para que el HCD de San Carlos “vuelva a ser el portavoz de los vecinos”

Por: Federico Aloi

MEDIDA DE FUERZA

Asamblea de APLA: Aerolíneas Argentinas advirtió demoras en “cerca de 60 vuelos” para este viernes: ¿en qué horarios?

Por: Redacción NDI

camino a las urnas

Boris Martin, de fiscalizar para Milei a ser candidato a concejal en San Carlos

Por: Federico Aloi

ELECCIONES 2025

En el cierre de campaña del peronismo, Emir Félix cargó contra Javier Milei y le lanzó un dardo a Alfredo Cornejo

Por: Lucian Astudillo

¿ESCÁNDALO EN PUERTA?

Elecciones provinciales: un candidato a senador por el Tercer Distrito Electoral denunció que le falsificaron la firma y pidió que lo excluyan de la boleta

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter