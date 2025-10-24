Con alerta por lluvia: cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 23 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 9 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 19 grados a lo largo de un día mayormente soleado

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 25 grados en una jornada mayormente soleada.