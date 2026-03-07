Search
Con alerta por lluvia: cómo estará el tiempo este sábado en Mendoza

Arranca el fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura no tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma se mantendrá y dará una máxima de 25 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El domingo la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 24 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura aumentaría y daría una máxima de 25 grados en una jornada mayormente nublada.

