Con alerta por lluvia: cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nubladoen el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 22 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles lluvias en Valle de Uco.

Cómo continuará el tiempo

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 19 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 21 grados en una jornada mayormente soleada.