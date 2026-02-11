Search
tiempo lluvia
servicio meteorológico

Con alerta por lluvia: cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 27 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 12 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de lluvias.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 28 grados en una jornada mayormente soleado.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 29 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

