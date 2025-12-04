Con alerta por lluvia: cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 35 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 21 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas en el territorio.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 33 grados en una jornada mayormente nublada.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma caería notablemente y daría una máxima de 25 grados a lo largo de un día mayormente nublado.