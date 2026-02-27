Search
Con alerta por lluvia: así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Se empieza a cerrar la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continúa el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 29 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el sábado el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 31 grados en una jornada mayormente soleada.

El domingo la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 34 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

servicio meteorológico

Con alerta por lluvia: así estará el tiempo este viernes en Mendoza

