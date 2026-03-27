Compró un celular por redes sociales y perdió casi $1 millón en una estafa en Mendoza

Un nuevo caso de estafa virtual encendió las alarmas en el sur mendocino: un joven de 23 años de San Rafael perdió casi $1 millón tras intentar comprar un celular por redes sociales. La operación, que parecía legítima, terminó convirtiéndose en un engaño bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”.

Según la denuncia, la víctima realizó una primera transferencia de $811.999 para adquirir el teléfono, pero la maniobra no terminó ahí: los estafadores le exigieron un segundo pago de $167.790 (argumentando un supuesto cobro de IVA), lo que elevó considerablemente el monto total perdido.

Tras enviar el dinero, el joven compartió sus datos personales para coordinar la entrega del producto y aguardó con normalidad, sin sospechar que se trataba de una estafa. Sin embargo, al día siguiente, la situación cambió por completo.

La cuenta de la red social con la que había concretado la compra fue eliminada y el historial de mensajes desapareció, confirmando que había sido víctima de un fraude (sin posibilidad inmediata de recuperar el contacto con los responsables).

La causa quedó en manos de la Comisaría Octava, donde se iniciaron actuaciones para intentar rastrear a los autores y el destino del dinero (aunque hasta el momento no hay avances concretos). El caso vuelve a poner en foco el crecimiento de los delitos digitales, que afectan tanto a jóvenes como a adultos con experiencia en el uso de plataformas online.