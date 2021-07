La adquisición de un terreno, o de lo que comúnmente llamamos «lote», es una decisión que debe estar acompañada de información para evitar preocupaciones o conflictos a futuro. Te contamos los datos que necesitas para hacer una compra segura.

Diario NDI dialogó con Fabricio Dominguez, integrante de Visandes Desarrollos Inmobiliarios, quien disipó dudas acerca de la adquisición de un terreno. ¿Qué debemos tener en cuenta?

1-Definir para qué utilizaremos el terreno. Parece algo muy sencillo pero es importante definir cómo vamos a utilizar esa superficie ya que a partir de ello evaluaremos las diferentes ubicaciones: en barrio abierto, zonas céntricas o alejadas de la ciudad y más cercanas a la naturaleza . También, debemos analizar las rutas de acceso, comercios e instituciones que se encuentran a su alrededor.

2-Conocer a los vendedores. Luego de que identificamos el objetivo de nuestra comprar y el lugar que nos gusta lo más importante es saber los antecedentes de los desarrolladores, empresa o persona física encargada del emprendimiento inmobiliario. Eso lleva tranquilidad al comprador, ya que si se trata de un barrio, puede saber si ese proyecto se va a terminar. En el caso de que sea a un particular también es importante contar con algunos datos para poder confiar a la hora de cerrar un trato.

3-Contar con información municipal. La municipalidad cuenta con un registro de los lugares habilitados para cada tipo de emprendimiento. De esta forma el comprador toma conocimiento si se puede hacer o no algún emprendimiento, ellos tienen zonas donde se puede y no se puede, si existen servicios o no. Es algo fundamental.

4-Conocer la situación del terreno. Una vez que sabemos que los vendedores son confiables debemos solicitar la factibilidad de agua, luz, cloacas en el caso que lo tenga. Si existe un ante proyecto para saber cómo van a hacer las características del mismo, también es importante conocerlo.

Estos datos ayudan a los compradores a realizar transacciones seguras y sin preocupaciones. En la actualidad las estafas se encuentran a la orden del día por lo que cada vez resulta más importante realizar una tarea de investigación para tomar decisiones.

Como publicó Diario NDI anteriormente Visandes es una empresa que nació en el Valle de Uco el 03 de octubre del año 2018, a priori de la misma fue integrador de un desarrollo en el Distrito de Vista Flores, Vista de Los Andes1, con más de cuarenta lotes ya con sus finales de obra de luz, agua, cloacas y urbanización, próximo a escriturar.

La empresa tiene todos sus accionistas oriundos del Valle de Uco, trabajando exclusivamente con personal de la zona. Tiene como meta principal instalar su nombre como garantía de credibilidad y confiabilidad en el tiempo, antes que la búsqueda del negocio comercial inmediato. Es parte del eje de crecimiento personal de los integrantes de esta empresa la confianza, credibilidad y demás valores que hacen al desarrollo humano para el éxito de la misma.-

