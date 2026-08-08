Cómo y cuándo será el último adios a Jorge Messi

En las últimas horas, tomó fuerza la versión de que el último adiós a Jorge Messi, que falleció el sábado 8 de agosto a las 2 de la mañana, padre de Lionel Messi, podría realizarse en el Parque de Descanso El Prado, un cementerio privado ubicado a unos 25 minutos del centro de Rosario.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de la familia Messi, el comentario circuló con insistencia. “Casi con la confirmación de que el último adiós a Jorge Messi sería en el Parque de Descanso El Prado”, señalaron en TN.

Dónde queda el lugar elegido por la familia Messi

El Parque de Descanso El Prado está ubicado sobre la Ruta 33, en la localidad de Pérez, a unos 25 minutos del Monumento a la Bandera. El lugar se encuentra a unas diez cuadras del centro rosarino, lo que facilita el acceso para familiares y allegados.

Durante la jornada, periodistas y equipos de TN trabajaron en la zona y detectaron un movimiento inusual en el interior del cementerio. Incluso, algunos colegas utilizaron drones para registrar la actividad, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre la posible despedida en ese lugar.

Por el momento, la familia Messi no emitió ningún comunicado oficial sobre el lugar donde se realizará el último adiós a Jorge Messi. Sin embargo, el comentario sobre el Parque de Descanso El Prado cada vez toma más fuerza y es el sitio que más suena en el entorno cercano.