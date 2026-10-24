¿Cómo viven los argentinos cuando se quedan sin plata? Un informe responde a la polémica pregunta de Milei

“Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”. La pregunta del presidente Javier Milei, que generó una fuerte polémica, vuelve a cobrar relevancia a partir de un informe privado que muestra qué hacen los argentinos cuando sus ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes.

El estudio de la consultora Brain Network aporta datos concretos sobre las estrategias que utilizan los hogares para afrontar los gastos cotidianos. Entre quienes atravesaron dificultades económicas, el 40% recurrió a la tarjeta de crédito, el 31% redujo sus gastos y el 23% pidió ayuda a familiares o amigos.

Los resultados permiten poner en contexto una situación que atraviesa a numerosos hogares: quedarse sin dinero antes de terminar el mes no significa necesariamente dejar de consumir, sino recurrir a diferentes mecanismos para cubrir necesidades y postergar obligaciones.

Qué hacen los argentinos cuando se quedan sin dinero

El relevamiento, realizado en septiembre de 2026 entre 450 personas de sectores socioeconómicos medios y bajos, reveló que el 45% llega con lo justo a fin de mes y otro 34% directamente no logra cubrir todos sus gastos.

Es decir, casi ocho de cada diez encuestados enfrentan dificultades para generar un margen económico que les permita ahorrar o afrontar imprevistos.

Ante la falta de dinero, las familias recurren a distintas alternativas. Además del uso de tarjetas, los recortes en el consumo y la ayuda de familiares, el 17% posterga pagos y el 16% solicita préstamos para cubrir sus compromisos.

El informe también identificó una práctica que refleja las dificultades para sostener las finanzas personales: entre quienes atravesaron problemas económicos, el 21% tomó un nuevo préstamo para pagar otro, mientras que el 19% utilizó la tarjeta de crédito para cancelar deudas anteriores.

Endeudarse para llegar a fin de mes

El estudio clasificó a los encuestados en tres grupos según su situación financiera. El 22% se encuentra al día con sus obligaciones, mientras que el 21% integra el segmento de los denominados “desbordados”, personas que enfrentan atrasos recurrentes y dificultades para afrontar sus compromisos.

Sin embargo, el grupo mayoritario, que representa el 57%, es el de los “malabaristas”: personas que consiguen cumplir con sus pagos, pero necesitan realizar ajustes constantes para mantener cierto equilibrio económico.

Otro dato relevante está relacionado con las prioridades frente al endeudamiento. Entre los encuestados con compromisos financieros, el 72% aseguró que, si tuviera que elegir qué deuda pagar primero, priorizaría a los bancos por encima de las fintech.

Además, el 69% manifestó interés en acceder a cuotas más bajas, incluso si eso significa extender los plazos de devolución.

La pregunta de Milei y una realidad que muestran los números

La declaración presidencial puso en discusión cómo sobreviven económicamente las personas que aseguran quedarse sin dinero antes de terminar el mes.

El informe de Brain Network ofrece una aproximación a esa respuesta: muchas familias continúan cubriendo sus necesidades mediante crédito, endeudamiento, reducción de gastos o asistencia de su entorno cercano.

Los resultados corresponden a los sectores socioeconómicos relevados y no pueden extrapolarse automáticamente a toda la población argentina.

Sin embargo, muestran que llegar a fin de mes no siempre significa contar con ingresos suficientes. En numerosos casos, implica administrar deudas, postergar consumos y recurrir a recursos que permiten afrontar las necesidades inmediatas, pero pueden comprometer los ingresos de los meses siguientes.