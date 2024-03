Cómo trabajará el comercio durante el fin de semana largo

El Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC), Fernando Ligorria, informó la modalidad de trabajo para los trabajadores mercantiles los días jueves 28, viernes 29 y lunes 1 y martes 2 de abril, enmarcados dentro de lo que se definió como “fin de semana largo”.

El jueves Santo (28 de marzo) al no ser considerado feriado nacional los empleados de comercio deben asistir a sus lugares de trabajo, ya que de no hacerlo el empleador puede descontar el día no trabajado.

En tanto, el viernes Santo (29 de marzo) es feriado nacional por lo que los trabajadores del comercio no están obligados a prestar servicios. Si así lo hicieran el día se abonará como doble jornada y de no asistir el empleador no podrá descontar el día.

El lunes 1 de abril, establecido como feriado nacional “puente”, y el 2 de abril “Día del Veterano y Caídos en Malvinas” , los empleados de comercio podrán no asistir a sus lugares de trabajo, sin que esto implique el descuento por día no trabajado. Si la decisión del empleado es realizar sus labores esos días el empleador pagará doble jornada.