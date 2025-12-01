Cómo trabajan y cuánto cobran los concejales mendocinos envueltos en polémicas

Los Concejos Deliberantes de San Rafael, Tupungato y Guaymallén volvieron a los titulares por motivos poco felices: un edil suspendido por violencia de género, otro envuelto en un escándalo de alcohol al volante y un pasado reciente que expuso internas ferozmente divididas. En medio de ese ruido público reaparece una pregunta que incomoda a la política municipal: ¿cuánto cobran, cuántas veces sesionan y cómo se controla a los concejales?

La respuesta, lejos de ser uniforme, depende de cada municipio. La dieta está fijada en las ordenanzas presupuestarias locales y, en la mayoría de los casos, se ajusta como un espejo del salario del intendente, que a su vez puede estar vinculado al sueldo del gobernador. Un sistema escalonado que multiplica cifras y complica comparaciones.

San Rafael: sueldos altos, sesiones semanales y 12 bancas en juego

En San Rafael, los concejales cobraron en noviembre $2.240.354,91 de bolsillo, cifra que equivale al 80% del salario del intendente. El presidente del Concejo, Samuel Barcudi, percibe un 10% adicional.

Las sesiones ordinarias comenzaron el 1 de marzo y se realizaron una vez por semana, los miércoles, con asistencia registrada al inicio y al final. Las ausencias deben justificarse y, aunque existen causales variadas, no hay antecedentes de faltas reiteradas que hayan derivado en sanciones.

El cuerpo está compuesto por 12 ediles: 6 justicialistas, 5 de Cambia Mendoza y 1 libertario. La mitad del Concejo se renovará en febrero de 2026, en una elección que pondrá fin a mandatos clave como los de Barcudi, Pamela Torres y Leonardo Yapur.

Tupungato: suspensión, misterio salarial y un Concejo en tensión

El Concejo tupungatino volvió a la agenda tras la suspensión por 15 días del concejal Facundo Arce, acusado por una abogada municipal de violencia laboral, psicológica y económica. La resolución reavivó un expediente iniciado un año atrás y ahora el edil deberá ejercer su defensa antes de que el cuerpo determine si avanza o no en su remoción.

Allí, la dieta se calcula como el 70% del sueldo del intendente Gustavo Aguilera, quien cobra el 90% de lo percibido por el gobernador Alfredo Cornejo. Así, un concejal recibe un monto bruto superior a los $4 millones, quedando cerca de $2.400.000 de bolsillo.

El presidente del HCD cobra un 12% más, aunque la actual titular, Marcela Granizo, percibe una jubilación, por lo que su dieta está bloqueada. Tupungato tiene 10 concejales y atraviesa una renovación importante tras las elecciones recientes, donde ingresaron representantes de La Libertad Avanza+Cambia Mendoza y Fuerza Justicialista.

Guaymallén: los sueldos más altos y el eco del “concejal borracho”

De los tres municipios, Guaymallén es el que mejor respondió y más rápidamente entregó su información pública a los medios. Allí, los ediles perciben los salarios más altos del informe: $6.127.812 brutos y alrededor de $4.300.000 netos, ya que la ordenanza local establece que ganan el 95% del sueldo del intendente, quien a su vez cobra el 95% de la remuneración del gobernador.

El Concejo sesiona entre 3 y 4 veces por mes, con un mínimo obligatorio de dos. La asistencia queda registrada en un libro y las ausencias injustificadas están reguladas con sanciones específicas. Incluso el reglamento prevé declarar la banca vacante si un concejal falta a las tres primeras sesiones ordinarias sin motivo válido, una norma que pocos ciudadanos conocen.

Guaymallén fue escenario de uno de los mayores escándalos municipales del año cuando el concejal Miqueas Burgoa fue detenido manejando en estado de ebriedad y sin licencia. La votación para removerlo expuso una grieta interna en Cambia Mendoza: bloqueo radical dividido, empate 6 a 6 y desempate final de la presidenta Verónica Cancela, que terminó salvando al edil.

El episodio volvió a resonar esta semana tras un hecho similar protagonizado por el libertario Martín Antolín, lo que reavivó el debate sobre los controles políticos dentro del Concejo.