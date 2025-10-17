¿Cómo sería el formato de los torneos de la Primera División en 2026?

En Argentina la pelota no deja de rodar. Con el torneo Clausura 2025 entrando en etapas definitorias, los dirigentes de la Primera División del fútbol argentino ya comienzan a delinear cómo se disputará la máxima categoría durante el 2026, año que tendrá la particularidad de estar atravesado por el Mundial.

Con la premisa de ir definiendo formato y calendario, el Comité Ejecutivo -encabezado por el presidente de AFA, Claudio Tapia- llevó adelante una reunión en el predio Lionel Andrés Messi, propiedad de la casa madre del fútbol argentino en Ezeiza. Del cónclave también participó Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Tras la reunión, todo indica que el año que viene habrá continuidad del formato actual: torneo Apertua y Clausura con dos zonas de 15 equipos cada uno, y duelos de playoffs a partir de octavos de final.

De acuerdo con lo planteado, el torneo Apertura se jugaría en el primer semestre y el Clausura en el segundo, luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además, se volverían a sortear las zonas, como ocurre actualmente.

La principal novedad fue la discusión sobre la incorporación de un clásico extra, que incluso podría disputarse con público visitante. Sin embargo, la idea no cuenta con consenso y será sometida a votación en diciembre. “Es un tema que se planteó hoy. Va a estar en análisis y se va a probar recién en diciembre, cuando tengamos que determinar algunas variables de lugares, gente, si es con público de las dos hinchadas. Hay que laburar en la propuesta. Está el tema de los ingresos de la tele para esos partidos. Es atractivo tener un partido clásico en el año con las dos parcialidades“, explicó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA, en diálogo con Radio La Red (AM 910).

De este modo, todo indica que la próxima temporada mantendrá los torneos Apertura y Clausura, aunque la posible incorporación de un clásico adicional por semestre se definirá en un nuevo cónclave de la Liga Profesional a fin de año.