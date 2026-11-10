Cómo serán los nuevos controles en las escuelas de verano y desde cuándo se implementarán

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece un marco regulatorio general para el funcionamiento de las Escuelas de Verano en todo el territorio provincial.

Durante el tratamiento en el recinto, la senadora Adriana Cano, una de las autoras de la propuesta, recordó que la iniciativa surgió a partir de la tragedia que atravesó a la provincia en febrero de 2025, cuando falleció Faustino Díaz Crimi durante una actividad en una escuela de verano. En ese sentido, agradeció especialmente la presencia de sus padres, Diego y María José, quienes acompañaron la sesión y transformaron su dolor en un reclamo por mayores garantías de seguridad.

Cano explicó que el objetivo fue convertir aquella situación en una respuesta institucional y avanzar en la revisión de las responsabilidades del Estado y de quienes prestan este tipo de servicios. “La ley no repara nada, no borra ningún recuerdo, pero sí genera condiciones”, expresó durante su intervención.

La legisladora remarcó que uno de los aspectos centrales de la norma es la creación de un registro provincial que permita a madres y padres consultar cuáles son las Escuelas de Verano que cumplen con las condiciones exigidas para recibir a los chicos. También señaló que las responsabilidades deberán ser iguales para los establecimientos públicos y privados.

Registro, requisitos y condiciones de seguridad

La normativa comprende a personas humanas y jurídicas privadas, clubes deportivos, asociaciones civiles, sindicatos, entes comunitarios y organismos e instituciones públicas provinciales o municipales que organicen o desarrollen Escuelas de Verano. En todos los casos, el funcionamiento estará bajo la responsabilidad exclusiva del sujeto u organismo organizador.

Uno de los principales puntos es la creación de una nómina de Escuelas de Verano dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas, establecido por la Ley Nº 6457. Para obtener la constancia de inscripción, los responsables deberán presentar documentación específica con carácter de declaración jurada.

Entre los requisitos se encuentran los datos de identificación del responsable legal, del coordinador general o responsable técnico y del establecimiento; la habilitación municipal del predio, que acredite las condiciones edilicias y de salubridad; la descripción del proyecto pedagógico; y las constancias de cobertura de seguro de responsabilidad civil y de servicio de emergencias médicas con traslado urgente (Área Protegida).

La autoridad de aplicación deberá publicar, a través de su página web u otros medios digitales, el listado de las instituciones que hayan cumplido con las exigencias. Además, cada establecimiento inscripto deberá exhibir de manera visible, en su ingreso, la documentación correspondiente para que pueda ser consultada por las familias.

En cuanto al personal, cada Escuela de Verano deberá contar con un responsable del proyecto que sea profesor o licenciado en Educación Física matriculado, además de equipos adecuados para el desarrollo de las actividades. Los integrantes del personal deberán presentar certificado de antecedentes penales.

La ley también establece pautas específicas para la cantidad de profesionales a cargo de los participantes. En el caso de niños y niñas menores de cinco años, deberá haber un profesor de Educación Física y un auxiliar por cada grupo de hasta 15 chicos. Para los mayores de esa edad, la cantidad de profesionales y auxiliares será determinada por la reglamentación.

Guardavidas, prevención y protección en las piletas

La seguridad en los natatorios constituye otro de los ejes centrales de la regulación. Las instalaciones que cuenten con piletas deberán disponer de al menos un guardavidas habilitado y registrado por cada 50 niños, niñas y adolescentes durante el uso del natatorio, además de contar con cerramientos de protección.

Asimismo, todo el personal deberá estar capacitado en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), identificación de factores de riesgo y gestión de situaciones que puedan comprometer la seguridad de los participantes.

La norma contempla también instancias de capacitación para que los propios niños, niñas y adolescentes puedan aprender a identificar riesgos, mediante contenidos adaptados a sus edades y conforme lo establezca la reglamentación.

En este sentido, se establece que la guardia, custodia y vigilancia directa de los concurrentes dentro del espejo de agua constituye una responsabilidad inherente al personal del establecimiento. A su vez, el titular del predio y el responsable de la actividad deberán supervisar de manera directa y permanente el estado de las instalaciones y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Por otra parte, los organizadores deberán mantener vigente durante todo el período de funcionamiento una póliza de seguro de responsabilidad civil que brinde cobertura integral a los participantes ante posibles accidentes o contingencias dentro del establecimiento.

Para las actividades que contemplen pernocte o excursiones, será obligatorio contar con autorización escrita de los padres o tutores y contratar servicios de transporte debidamente habilitados.

Finalmente, la ley invita a los municipios a adherir a sus disposiciones y a elaborar sus propios registros. También establece un plazo de 180 días desde su publicación para adecuar los trámites de inscripción.

Si bien la sanción definitiva representa un avance en materia de prevención y regulación, durante el debate se señaló que la norma no llegará a aplicarse en la próxima temporada de verano debido al plazo previsto para su reglamentación y adecuación administrativa.