Cómo será la marcha universitaria en Mendoza: se suman docentes y autoridades de la UNCuyo

La Universidad Nacional de Cuyo se plegará este martes a la nueva edición de la Marcha Federal, la convocatoria interuniversitaria a nivel nacional que reclama contra el financiamiento de las instituciones por parte del Gobierno nacional, con consignas generales contra la administración de Javier Milei.

La iniciativa es del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Universitario. En esta oportunidad, será la cuarta marcha en el país, con actividades es distintas provincias.

En el caso de la UNCuyo, que forma parte del CIN, el Consejo Superior decidió conformar una comisión especial para organizar la marcha, compuesto por sindicatos, estudiantes y los integrantes locales de la FUC. Participarán además decanos y autoridades, como la propia rectora Esther Sánchez y el vicerrector Gabriel Fidel.

El eje central de los reclamos de la marcha es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada el año pasado y sufrió un intento infructuoso de derogación por parte de Milei. Aunque persisten las denuncias sobre el incumplimiento de sus puntos sobre financiamiento.

Reclaman que se cumpla con el fallo judicial que ordena al Gobierno a recomponer los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento, tal como lo establece esa Ley.

Marchamos el 12 de mayo por la #LeydeFinanciamientoUniversitario



Como es de público conocimiento, el Gobierno Nacional ha decidido seguir incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, pese a haber sido sancionada e insistida por ambas Cámaras del Congreso. — Esther Sánchez (@EstherUNCUYO) April 22, 2026

Cómo será la Marcha Federal en Mendoza

Como en otras ocasiones con gran convocatoria, la Marcha Federal recorrerá las calles del centro de Mendoza. La concentración será a las 15 en el ingreso al campus de la UNCUYO, en calles Carlos Lencinas y Orzali.

A las 16, la columna comenzará a desplegarse desde esa rotonda hacia el este por calle Lencinas, luego al sur por Padre Contreras y al este nuevamente por Avenida Libertador. El objetivo es continuar en línea recta hasta la Plaza Independencia, transitando las calles Emilio Civit y Sarmiento. La idea es llegar al principal espacio público de Ciudad a las 17.

Cortes de calle

Desde la Municipalidad de Ciudad explicaron que implementarán un operativo en torno a la marcha tal y como sucedió en las otras tres ediciones, pero que no se implementará un sistema total de cortes de calles, sino intermitentes acompañando el ritmo de los manifestantes.

Como esperan una marcha numerosa, no descartan solicitar la colaboración de los organizadores para implementar baypass que faciliten la descongestión, dando margen a que la columna aguarde unos segundos para que los vehículos circulen por la arteria y se descomprima el tránsito.

El detalle de los reclamos

Según indicaron desde la UNCuyo en un comunicado, actualmente las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026.

Aseguraron que, en ese sentido, se ve perjudicado el salario de los docentes y no docentes que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, tuvieron una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%, según esos cálculos.