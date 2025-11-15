Cómo será el operativo policial para el partido de Godoy Cruz

El Ministerio de Seguridad y Justicia montará un operativo policial integral para el duelo entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra, programado para este sábado a las 17 horas en el Feliciano Gambarte.

El duelo tiene el plus de que el Tomba está obligado a ganar para buscar evitar el descenso y se espera un movimiento masivo de hinchas en las inmediaciones del estadio.

Verificación y monitoreo en el ingreso al estadio

Desde las 13.30 se aplicarán cortes y desvíos en la zona del estadio para ordenar la circulación. En ese lugar, Inspectores municipales y preventores trabajarán junto a la Policía para guiar a vecinos y conductore.

Luego, el monitoreo de las cámaras de seguridad será el primer filtro en los accesos. El corazón del operativo estará en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Allí se integran en una sola plataforma las cámaras del Ministerio, del club, del municipio, de los móviles policiales y las propias body cams de los oficiales.

Los rostros que se captan a través de las cámaras se comparan con una base de datos judicial con más de 10 mil imágenes que reúne prófugos, personas buscadas y sancionados por episodios en estadios. Cuando el sistema supera el 75% de coincidencia, se activa una alerta para que el personal intervenga.

Además, el ingreso al Feliciano Gambarte contará con el programa de tribuna segura que verifica a través de un sistema los DNI de todas las personas que van ingresando al estadio y que estas no tengan ninguna medida pendiente ni en la provincia ni en el país.

Un operativo integrado

Las cámaras privadas del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, distribuidas en ingresos, pasillos y tribunas están conectadas al sistema policial. El operador del CEO puede cambiar el monitoreo entre cámaras del club, del municipio o del Ministerio sin distinguir de quién son, lo que facilita seguir cualquier situación sospechosa.