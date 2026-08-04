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Cómo seguirá el tiempo este martes 4 de agosto en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 19 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 6 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 18 grados en una jornada con cielo cubierto.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 21 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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