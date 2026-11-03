Cómo seguir la visita del papa León XIV a la Argentina: los canales y plataformas que transmitirán su llegada

La llegada del papa León XIV a la Argentina contará con una amplia cobertura periodística y digital que permitirá seguir cada una de sus actividades desde distintos puntos del país. La visita apostólica, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, podrá verse tanto por televisión como a través de internet, con transmisiones especiales que acompañarán los principales encuentros y celebraciones del pontífice.

Entre las propuestas confirmadas se encuentran el streaming oficial de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que tendrá alrededor de 55 horas de emisión durante los cuatro días, y el operativo periodístico que preparan eltrece y TN para cubrir el recorrido del Santo Padre.

De esta manera, quienes no puedan trasladarse a los lugares donde se desarrollarán las actividades tendrán la posibilidad de seguir la visita desde sus hogares, computadoras o teléfonos celulares.

Dónde ver al papa León XIV por internet

Una de las principales alternativas será el canal oficial de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina, identificado como @ConferenciaEpiscopalArgentina. La transmisión estará a cargo del equipo de Misioneros Digitales de Argentina, perteneciente a la Comisión Episcopal de Comunicación Social. Según lo informado por la organización, se realizarán aproximadamente 55 horas de cobertura durante los cuatro días de permanencia del Papa en el país.

La propuesta incluirá transmisiones en directo, periodistas, comunicadores, invitados y corresponsales distribuidos en diferentes puntos del recorrido. El objetivo será acercar no solamente las actividades oficiales, sino también los testimonios y las experiencias de las comunidades que participarán de este acontecimiento.

Otra opción para seguir la visita será el espacio digital habilitado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), que realizará una cobertura especial de toda la gira del Papa por Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

En su página web se podrán encontrar distintas alternativas para acceder a las transmisiones oficiales, entre ellas Celam TV, Vatican News en español y los canales de las conferencias episcopales de los países que recibirán al pontífice.

En televisión, eltrece confirmó un operativo periodístico especial para acompañar las cuatro jornadas de la visita papal. La cobertura se realizará en conjunto con TN e incluirá transmisiones en vivo, móviles, entrevistas y seguimiento de las principales actividades.

Los horarios de las principales actividades del Papa en Argentina

Domingo 8 de noviembre

16.30: llegada a Aeroparque y recepción oficial.

18.30: encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Lunes 9 de noviembre

11.30: celebración de la misa en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre

10: celebración de la misa en Córdoba.

20.15: encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre