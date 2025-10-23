Cómo se vota en blanco con la Boleta Única de Papel

El panorama electoral en la Provincia, que en las últimas elecciones utilizó el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), implica un cambio estructural en la forma en que los ciudadanos emiten su sufragio. Este nuevo modelo busca modernizar el acto, garantizar la transparencia y simplificar el proceso al reunir todas las opciones en un único documento.

Voto en blanco

Para aquellos electores que decidan manifestar su disconformidad o abstención mediante el voto en blanco, el procedimiento con la Boleta Única de Papel es muy simple:

El votante debe colocar la boleta en la urna sin haber realizado ninguna marca en los casilleros correspondientes a los candidatos o listas.

Es fundamental abstenerse de realizar dibujos, escribir mensajes o hacer más de una marca fuera del recuadro de la lista, ya que cualquier alteración de este tipo resultará en que el voto sea anulado.

Cómo votar

El cambio de sistema reemplaza la tradicional acumulación de boletas partidarias en el cuarto oscuro por una única hoja que integra todas las listas y categorías electorales. A continuación, el detalle del proceso:

Identificación: Entregue su DNI a la autoridad de mesa. Recepción: Recibirá la Boleta Única de Papel (una o dos, según el distrito y categorías a elegir) junto a una lapicera negra. La boleta ya estará firmada por la autoridad de mesa. Elección: Ingrese a la cabina de votación individual (habrá varias por mesa) y marque su preferencia con una tilde o una cruz dentro del casillero de la lista elegida. Secreto del Voto: Doble la BUP de afuera hacia adentro, asegurándose de que su elección quede oculta. Verificación: Antes de depositarla, muéstrela a los fiscales. Ellos verificarán que sea la boleta original y que posea la rúbrica del presidente de mesa. Depósito y Constancia: Introduzca la BUP en la urna. Finalmente, firme el padrón y reciba su DNI y el comprobante de votación.

Este sistema no solo busca evitar la falta o manipulación de boletas, sino también asegurar la igualdad de condiciones entre todos los partidos políticos, fortaleciendo la calidad democrática del proceso.

En el caso de Mendoza habrá dos boletas únicas, una para los cargos nacionales y otra para los provinciales.