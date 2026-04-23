¿Cómo se preparan los bridagistas para combatir incendios forestales?

El personal encargado de combatir los incendios forestales recibió en los últimos días una capacitación intensiva sobre el uso y seguridad de medios aéreos. El objetivo era fortalecer las capacidades operativas y la coordinación en el terreno.

La capacitación fue desarrollada por el Ministerio de Energía y Ambiente, a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego y en conjunto con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Según destallaron las autoridades, la actividad se extendió durante tres jornadas en el Aeroclub La Puntilla y estuvo dirigida a brigadistas, jefes de cuadrilla y personal operativo que interviene en el combate de incendios, especialmente aquellos con funciones vinculadas a la coordinación con aeronaves.

Foto: Gobierno de Mendoza.

En qué consistió el curso

El curso incluyó dos días de formación teórica y una instancia práctica final, en la que se trabajó con helicópteros y aviones en condiciones reales. Durante esta etapa se realizaron ejercicios de guiado de aeronaves, con foco en la correcta ejecución de descargas de agua para contener focos ígneos.

Además, se dictó un taller específico de Director de Tiro, centrado en la coordinación entre equipos en tierra y medios aéreos para optimizar la efectividad de las intervenciones.

Durante las jornadas se trabajó en aspectos clave para la operación conjunta entre brigadas terrestres y aeronaves, entre ellos:

Normas de seguridad operativa

Comunicaciones en campo

Procedimientos de orientación y guiado de aeronaves

Técnicas de carga asistida para aviones hidrantes

Armado y utilización de helibalde en helicópteros

Foto: Gobierno de Mendoza.

También se realizaron prácticas de embarque y desembarque seguro, reconocimiento de aeronaves y ejercicios de coordinación directa con tripulaciones.

Los objetivos del curso

El foco de la formación estuvo puesto en mejorar la seguridad del personal y optimizar la coordinación en escenarios complejos, donde la articulación entre equipos terrestres y medios aéreos resulta determinante.

Además, el curso buscó incorporar conocimientos técnicos sobre el funcionamiento y las limitaciones de las aeronaves, con el objetivo de mejorar su utilización en situaciones reales de incendio.

La capacitación se desarrolló bajo los lineamientos establecidos en el sistema nacional de manejo del fuego y puso como requisito contar con formación previa como combatiente de incendios forestales.