Cómo se encuentra Nahuel Galardi tras la agresión recibida en cancha de Deportivo Madryn

Deportivo Maipú publicó dos comunicados oficiales luego de la suspensión del partido frente a Deportivo Madryn por el torneo Reducido de la Primera Nacional e informó el parte médico del arquero Nahuel Galardi.

Deportivo Madryn ganaba por 3-1 y desde la tribuna festejaban la clasificación con fuegos artificiales, que terminaron afectado a Galard, que quedó tendido en el piso y más allá de una espera de casi una hora, el encuentro no se reanudó.

La institución de calle Vergara informó que el futbolista fue tratado en la Clínica Santa María de Puerto Madryn. “Según el diagnóstico del médico de Guardia Central, el futbolista presenta una conmoción acústica (choque acústico), producida por el impacto del proyectil pirotécnico, que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia”, detallaron.

“De acuerdo con la indicación del profesional médico interviniente, el jugador debe cumplir 48 horas de reposo a partir de la fecha de atención. Asimismo, se ha recomendado la realización de estudios y exámenes médicos complementarios durante las próximas horas, a fin de descartar cualquier posible secuela derivada de lo sucedido”, añadieron.

Deportivo Maipú comunicó que el partido fue suspendido a los 36 minutos del segundo tiempo y explicó que Galardi se vio afectado luego de que un “artefacto de pirotecnia de gran potencia arrojado desde la tribuna local” impactara en las cercanías del arquero.

Por otra parte, las instituciones se cruzaron con comunicados oficiales en redes sociales. Primero, Madryn aseguró que “los profesionales del Servicio de Emergencias Privado que presta servicios en cada encuentro evaluaron al jugador del Club Deportivo Maipú en el campo de juego, sin constatar lesiones”. También que sus equipos médicos acompañaron al futbolista al sanatorio Snta María.

“Según lo informado por dicho establecimiento, el arquero no presentaba lesiones, secuelas ni impedimentos físicos que le imposibilitaran continuar disputando el encuentro”, lanzaron. Y agregaron: “Entre los resultados de la evaluación se constató que no registraba hemorragias, que conservaba la fuerza física de manera simétrica y que se encontraba orientado en tiempo y espacio”.

La respuesta de Maipú no tardó en llegar. En la madrugada del domingo, manifestaron su “más enérgico rechazo a lo manifestado” por su rival de octavos de final. “Consideramos fundamental que cualquier información difundida públicamente se ajuste a los hechos ocurridos y a la documentación médica existente, priorizando en todo momento la salud y la integridad física del jugador”, añadieron.

“El Club Deportivo Maipú rechaza categóricamente cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido y reafirma su compromiso con el bienestar de su futbolista y con el esclarecimiento de los hechos”, sentenciaron desde la institución mendocina.