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ATENCIÓN PENSIONADOS

Cómo reclamar uno de los grandes beneficios de PAMI que sigue vigente

La cobertura permite a los afiliados obtener lentes recetados sin costo, con distintas opciones según la necesidad visual.

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden acceder a la cobertura gratuita de anteojos, una prestación que continúa vigente durante octubre y que busca facilitar el acceso a elementos esenciales para el cuidado de la visión.

El beneficio contempla un par de anteojos para visión cercana y otro para visión lejana cada dos años, o bien la posibilidad de optar por un par de lentes bifocales, de acuerdo con la indicación del profesional. La cobertura incluye tanto los cristales como el armazón.

Cómo solicitar los anteojos gratuitos de PAMI

Para iniciar el trámite, el afiliado debe realizar una consulta con un médico oftalmólogo de la cartilla de PAMI. Una vez evaluada la necesidad visual, el profesional emitirá una Orden Médica Electrónica (OME) con la graduación correspondiente.

Con la indicación médica, deberá elegir una óptica adherida al organismo y acercarse para realizar la prueba de los anteojos y completar la gestión. No es necesario concurrir previamente a una agencia de PAMI, ya que el procedimiento se realiza directamente en el establecimiento óptico.

Las ópticas disponibles pueden consultarse en el buscador oficial de prestadores de PAMI: https://www.pami.org.ar/guia-tramites/buscar-optica.

Qué documentación se necesita

Para acceder a la prestación, se debe contar con la indicación del oftalmólogo y presentar la documentación requerida para completar el trámite. Entre los elementos solicitados se encuentran:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial de afiliación a PAMI.
  • Orden Médica Electrónica emitida por el oftalmólogo.

La gestión debe completarse en una óptica adherida, donde el afiliado podrá probarse los anteojos y elegir el armazón disponible según las condiciones de la prestación.

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