A pile of one hundred US banknotes. Cash of hundred dollar bills, dollar background image.
MERCADO CAMBIARIO

¿Cómo reaccionó el dólar al salvataje financiero de Estados Unidos a Argentina?

Después de que el Tesoro de Estados Unidos comprara pesos argentinos y confirmara un swap por 20.000 millones de dólares, el mercado cambiario reaccionó de inmediato y operó a la baja.

Este jueves, en el último día hábil de la semana, el dólar frenó su escalada luego de una intervención inédita del Tesoro de los Estados Unidos, que actuó en el mercado cambiario argentino a través de una operación en el banco Santander, la cual se llevó a cabo en horas del mediodía, momento en el cual se produjo un punto de inflexión en la cotización de la divisa norteamericana.

Tras la operación -y la confirmación de esta por parte de Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien además anunció que había llegado a un acuerdo con Argentina para la activación de un swap de divisas por US$20.000 millones– , la reacción del mercado fue inmediata: el dólar mayorista retrocedió $10 y cerró a $1.420, luego de haber tocado un máximo de $1.460 (+2,7%). Se trata de la primera baja diaria del tipo de cambio en quince días, en una jornada en la que el Tesoro argentino prácticamente se había quedado sin dólares para sostener la banda cambiaria.

Antes de la intervención norteamericana, el Banco Central había intentado colocar divisas a través del Tesoro local en $1.470, aunque sin interesados. La ausencia de demanda llevó rápidamente a un descenso en las cotizaciones y a una reversión de la tendencia que venía tensionando al mercado desde comienzos de mes.

La baja también se reflejó en el dólar minorista. En el promedio de entidades que publica el Banco Central, el billete cayó $1,35 y cerró a $1.459,28 para la venta, mientras que en el Banco Nación retrocedió $5, a $1.450.

Pero el movimiento más brusco se dio en los financieros. Con la confirmación del salvataje de Estados Unidos, el dólar MEP se desplomó $87,14 (-5,7%) y terminó en $1.440,81, mientras que el contado con liquidación (CCL) cayó $90,19 (-5,8%) hasta los $1.453,22.

El dólar blue, por su parte, se mantuvo estable en $1.475, y pasó a convertirse en el tipo de cambio más alto del mercado.

Estados Unidosdólardólar blueBCRAdólar MEPmercado cambiarioDólar CCLsalvataje financiero

